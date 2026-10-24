Sikkasztással gyanúsítanak két tisztviselőt Beregszászban

Két tisztviselő ellen indult büntetőeljárás, miután a rendőrség gyanúja szerint költségvetési pénzeket tulajdonítottak el egy beregszászi járdaszakasz felújítása során. A nyomozás szerint a beruházás dokumentációjában valótlan adatokat közöltek, amivel több mint 285 ezer hrivnya kárt okoztak a kistérségnek.

A rendőrség tájékoztatása szerint az ügyben egy útjavítással és -építéssel foglalkozó kommunális vállalat igazgatója, valamint a Beregszászi Városi Tanács Városgazdálkodási és Településrendezési Főosztályának egyik tisztviselője érintett.

2025 júliusában a főosztály és a kommunális vállalat közel 800 ezer hrivnya értékű szerződést kötött egy beregszászi kereszteződésnél található járdaszakasz felújítására.

A nyomozók szerint a munkálatok átvételéről készült jegyzőkönyvekben és a költségekről szóló kimutatásokban valótlan adatokat tüntettek fel.

Többek között a ténylegesnél hosszabb beépített beton útszegélyeket és vízelvezető elemeket jegyeztek fel, valamint túlbecsülték a burkolat felületét. Emellett olyan zúzottköves alapozási munkákat is elszámoltak, amelyek elvégzését a helyszíni vizsgálat nem igazolta, továbbá indokolatlan munkabérköltségeket is feltüntettek.

A valótlan adatokat tartalmazó dokumentumokat a gyanú szerint a kommunális vállalat igazgatója állította össze és írta alá, a városi hivatal tisztviselője pedig jóváhagyta azokat. Ez alapján kapott pénzt a vállalat a helyi költségvetésből.

Az igazságügyi szakértői vizsgálat megállapította: az el nem végzett munkák, illetve jogosulatlanul elszámolt kiadások értéke meghaladja a 285 ezer hrivnyát.

Mindkét tisztviselőt gyanúsítottként hallgatták ki hivatali visszaéléssel elkövetett vagyonszerzés és okirathamisítás vádja miatt.

Az ügyben tart a nyomozás.

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