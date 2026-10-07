Brutálisan megvertek egy 23 éves kárpátaljai férfit Lembergben

Súlyos sérülésekkel került kórházba egy 23 éves kárpátaljai férfi, akit Lembergben bántalmaztak – közölte a helyi rendőrség sajtószolgálata a Facebook-oldalán.

A rendőrséghez október 4-én érkezett bejelentés arról, hogy a Csernyivecki utcában megvertek egy férfit. A nyomozás szerint az incidens aznap reggel, mintegy 8 órakor történt.

A gyanú szerint egy 31 éves, Odessza megyei férfi és a 23 éves kárpátaljai fiatal között váratlanul konfliktus alakult ki. A vita során az idősebb férfi többször megütötte és megrúgta a sértettet, elsősorban a fején és a mellkasán, majd elmenekült.

A 23 éves férfit súlyos testi sérülésekkel szállították kórházba.

A támadót a „Biztonságos Lemberg megye” térfigyelő kameráinak felvételei segítségével azonosították, majd őrizetbe vették.

A férfit súlyos testi sértés szándékos okozásával gyanúsították meg. A bűncselekményért öt–nyolc év szabadságvesztés szabható ki.

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