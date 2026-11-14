Ukrajnába próbált dohányárut csempészni egy busz sofőrje

Összesen 248 doboz külföldi cigarettát találtak a Tisza határátkelőhelyen egy Ukrajnába belépő autóbuszban.

A csapi határőrök egy Scania típusú autóbuszt ellenőriztek, amikor szolgálati kutya segítségével két, cigarettákkal teli műanyag zacskóra bukkantak. A jármű vezetője az olasz és német gyártmányú dohánytermékeket az utastérben, az ülések mögött rejtette el.

A sofőr elmondása szerint a cigarettákat európai tartózkodása során vásárolta. A termékek egy része prémiumkategóriás volt, és kereskedelmi céllal hozta volna be Ukrajnába, hogy magasabb áron továbbértékesítse őket.

A 248 doboz cigarettát a vámhatóság munkatársai lefoglalták. Az áru értékét szakértői vizsgálat állapítja meg.

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