Csempészett cigarettát találtak egy autóbuszban a csapi határátkelőn

Külföldi gyártmányú cigarettaszállítmányt találtak a határőrök a Tisza határátkelőhelyen, a magyar–ukrán határon – közölte az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya november 14-én.

A csapi határőregység munkatársai egy Ukrajnába belépő Scania autóbuszt ellenőriztek. A szolgálati kutya segítségével két műanyag zacskóban olasz és német gyártmányú cigarettát találtak, amelyeket a sofőr az utasülések mögött rejtett el.

A férfi az árut európai tartózkodása során vásárolta, és kereskedelmi céllal akarta Ukrajnába szállítani, hogy magasabb áron tovább értékesítse. A szállítmányban prémiumkategóriás termékek is voltak.

Összesen 248 doboz cigarettát foglaltak le a vámosok. Az áru értékét később állapítják meg.

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