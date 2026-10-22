Cserbenhagyó motorost fogtak el a rendőrök a Munkácsi járásban

Ittas motoros ütött el egy 73 éves gyalogost a Munkácshoz közeli Kölcsényben (Kolcsino), majd segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről. A rendőrök egy órán belül elfogták a 31 éves helyi férfit, akinek szervezetében 1,41 ezrelékes alkoholszintet mutattak ki.

A baleset szerda délután történt a Selesztyivszka utcában. A motoros elvesztette uralmát járműve felett, és elütötte az út szélén, a járművel szemben haladó 73 éves helyi lakost. A nőnek eltört a bal kulcscsontja, kórházba került.

A rendőrök rövid időn belül azonosították és elfogták a feltételezett elkövetőt. A férfi időközben egy ismerősénél rejtette el a motorkerékpárt, amelyet a hatóságok később bizonyítékként lefoglaltak.

A férfit ellen ittas állapotban elkövetett közlekedési bűncselekmény miatt indult eljárás.

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