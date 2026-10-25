Égési sérüléseket szenvedett egy nő a Huszti járásban

Egy 67 éves nő szenvedett égési sérüléseket a Huszti járásban, miután egy gázkazánból váratlanul lángok csaptak ki – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat október 25-én.

A baleset következtében a nő arcán, nyakán és mindkét alkarján elsőfokú égési sérülések keletkeztek. Az érintett testfelület nagysága megközelítőleg 7 százalék volt.

A helyszínre érkező mentősök megvizsgálták a sérültet, felmérték az állapotát, és ellátták a sebeit. Ezt követően hordágyon a Huszti Központi Járási Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet 20 percen keresztül hűvös, folyó vízzel kell hűteni. Nem szabad jeget, olajat, zsírt vagy más házi készítményt használni a kezelésére.

Az arcon, nyakon vagy nagyobb testfelületen keletkezett égési sérülések esetén haladéktalanul orvosi segítséget kell kérni.

A szakemberek emellett hangsúlyozzák a gázberendezések rendszeres karbantartásának fontosságát. Meghibásodás vagy gázszag észlelése esetén a készülék használatát abba kell hagyni, és szakemberhez kell fordulni.

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