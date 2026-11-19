Közlekedési baleset történt Ungváron: egy személygépkocsi elütött egy 72 éves kerékpárost, aki sérüléseket szenvedett, és orvosi ellátásra szorult – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat november 19-én.

A sérült férfinél a helyszíni vizsgálat során zárt koponya-agysérülést, agyrázkódást, a jobb csípőízület zúzódását, valamint a jobb kéz hüvelykujjának sérülését állapították meg.

A mentők ellátták a férfit, majd hordágyon kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

A baleset helyszínén rendőrök is dolgoztak.

A hatóságok emlékeztetik a közlekedőket: a figyelem és a közlekedési szabályok betartása életeket menthet. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy tartsanak megfelelő követési távolságot, és különösen a kerékpárosok közelében ügyeljenek a sebességre. A kerékpárosoknak pedig azt javasolják, hogy gondoskodjanak láthatóságukról, használjanak fényvisszaverő elemeket, és manőverezés előtt mindig győződjenek meg annak biztonságosságáról.

Ha valaki sérültekkel járó közúti baleset szemtanúja lesz, haladéktalanul hívja a 103-as segélyhívó számot.

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