Petro Porosenko volt ukrán elnök váratlanul megjelent a megújult parlamenti tévécsatorna, a Rada televízió élő adásában, és kisebb botrányt rendezett – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál csütörtökön.

Porosenko – aki most az Európai Szolidaritás ellenzéki párt vezetője – a tévé parlamenti stúdiójában jelent meg hívatlanul a délelőtti műsor alatt, amelynek a vendége egy kormánypárti képviselő, Danil Hetmancev, a parlament pénzügyi bizottságának elnöke volt. Az exállamfő odalépett a műsorvezetőkhöz, és a kamerának háttal állva közölte, hogy a tévécsatorna “hátráltatja a parlamenti képviselők munkáját”.

A műsorvezetők kérték, hogy foglaljon helyet az asztalnál, és csatlakozzon a beszélgetéshez, de ezt Porosenko elutasította. Ezután viszont szembefordult a kamerákkal, és kijelentette, hogy az adófizetők pénzét jogtalanul költötték el a parlamenti tévécsatorna megújítására. Nem fogadta el az újságírók által felajánlott mikrofont sem, hanem némi vita után végül kilépett a “képből”.

A helyszínen utána újságíróknak nyilatkozva tettét “túlzott érzelmekkel” magyarázta. Kifogásolta még azt is, hogy a tévécsatornát ugyanaz a csapat újította meg, amely elindította az ő Prjamij elnevezésű hírtelevízióját.

A Rada tévé egyik újságírója közölte közben, hogy a csatorna kész Porosenkónak szót adni és adásidőt biztosítani bármikor, amikor neki megfelel. A volt államfő ezt megköszönte, egyúttal hozzáfűzte, hogy élni is fog ezzel a lehetőséggel, de majd csak akkor, amikor “a tévécsatorna szerkesztői politikája megfelel az előírásoknak és a jogszabályoknak”.

Az Ukrajinszka Pravda emlékeztetett arra, hogy december 14-én a Rada parlamenti tévécsatorna bejelentette műsorformátumának megújulását egy korszerűsített parlamenti stúdióval, továbbá egy új stúdióval a kormány épületében. A hírportál szerint a Rada csatorna megújítását az az Olekszij Szemenov végezte, aki korábban elindította a Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz közel álló Viktor Medvedcsuk ukrán oligarcha – Moszkva-barát elfogultság miatt mostanra már betiltott – televíziós csatornáit és a Prjamij hírtelevíziót is.

