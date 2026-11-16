Elütöttek egy határőrt Técsőn

A rendőrség vizsgálja annak a közlekedési balesetnek a körülményeit, amelyben egy 39 éves határőr megsérült Técsőn – számolt be róla a kárpátaljai rendőrség november 16-án.

A rendőrségre tegnap 20:04-kor érkezett bejelentés a mentőszolgálattól arról, hogy a técsői ellenőrzőpont területén egy autó elütötte az Ukrán Állami Határőrszolgálat egyik munkatársát. A sérültet testi sérülésekkel kórházba szállították.

A rendőrök előzetes megállapításai szerint a határőr szolgálat közben, sötétben lépett át a szembejövő forgalmi sávba, ahol éppen egy autó haladt. Az ütközést követően a fekete terepjáró vezetője megállás nélkül elhagyta a helyszínt.

A rendőrök azonosították a sofőrt, aki helyi lakos. A balesetben megrongálódott gépkocsit lefoglalták.

Az ügyben büntetőeljárás indult. A baleset pontos körülményeinek és okainak tisztázása érdekében szakértői vizsgálatokat végeznek.

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