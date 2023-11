Épül a moduláris híd a Tarac felett

Tartanak a munkálatok a Tarac (Tereszva) folyó felett. A moduláris híd épülésének folyamatáról Dmitro Selemba, a Técsői Járási Tanács tagja adott hírt a Facebook-oldalán.

A képviselő megerősítette, hogy a munkálatok november végéig befejeződnek.

Ahogy arról korábban hírt adtunk, a Tarac folyó feletti ideiglenes hidat a múlt hónapban vitte el az ár, emiatt egy több mint 30 kilométeres kerülőútra terelték a forgalmat. Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója még aznap bejelentette, hogy ideiglenes átkelőhelyet hoznak létre, ami meg is történt.

Pár nappal később ismét el kellett terelni a forgalmat a folyótól.

Október végén Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció helyettes vezetője jelentette be, hogy moduláris hidat építenek, amelyet a terv szerint november végéig be is fejeznek.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: Facebook/Dmitro Selemba

Kapcsolódó:

Kárpátalja ma: amikor a víz az úr

Viktor Mikita a Tarac folyó áradása miatt kialakult állapotról

Helyreállt a forgalom a Tarac folyó ideiglenes átkelőhelyén

Korlátozott a forgalom a Tarac folyó felett

Bileckij: a Tarac feletti moduláris híd november végéig megépül