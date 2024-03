Falugyűlés Beregújfaluban

Hosszú idő után falugyűlést tartottak a beregszászi járási Beregújfaluban március 3-án. A találkozóra a helyi kultúrházban gyűltek össze.

Az eseményt eredetileg március első napjára időzítették, de a lakosság kérésére vasárnapra helyezték át.

A gyűlésen Urszta János, a Nagyberegi kitérség polgármestere, Berdár Mihály, Beregújfalu elöljárója, valamint Nagy Renáta, Popenko Vaszil és Tóth Bertalan képviselők foglalkoztak a problémákkal.

A Nagyberegi kistérséghez tartozó faluban többek között a helyi képviselők számoltak be a körzetükben történtekről az elmúlt években. Egy új temető nyitásáról is tárgyaltak a beregújfaluiakkal, valamint a lakosság is feltette kérdéseit.

Az egyre telítődő temető az egyik legégetőbb probléma a településen.

A mostani temetőben alig néhány tucat üres hely maradt temetkezésre. Egy új temető megnyitása viszont évekbe telhet az engedélyek beszerzése és az egyéb teendők miatt. Így egyértelművé vált, hogy egy új temetőre ugyan hatalmas igény van, egyhamar nem fognak új kegyeleti helyszínt felavatni.

A lakosok ezen felül olyan ügyekben kérdezték a vezetőséget többek között, mint az orvosi és szociális ellátás, a Beregújfalun áthaladó árusok kérdése, az utak javítása, valamint a közterületek rendezése. De felhozódott egy állandó buszjárat beindításának igénye, a termőföldeket érintő adók, és az is, hogy szükség van egy temetőőrre.

A képviselők beszámolójukban köszönetet mondtak a helyiek bizalmáért, hangsúlyozták a helyi közösség összetartásának fontosságát ezekben a nehéz időkben.

Szabó Kata

Kárpátalja.ma

Fotók: Kárpátalja.ma