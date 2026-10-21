Háromméteres magasságból zuhant le egy férfi a Rahói járásban

Súlyos sérüléseket szenvedett egy 32 éves férfi, aki mintegy három méter magasból esett le egy fáról a Rahói járásban. A balesethez mentőket riasztottak.

A helyszínre siető szakemberek megállapították, hogy a férfi combcsonttörést, illetve borda tájéki zúzódást szenvedett.

A mentők ellátták a sérültet, majd hordágyon szállították a Rahói Járási Kórházba, ahol további vizsgálatokban és kezelésben részesül.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

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