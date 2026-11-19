Kritikus állapotban lévő kisfiúhoz riasztották a mentőket a Técsői járásban. A mindössze 1 éves és 3 hónapos gyermek eszméletlen állapotba került – tudatta a kárpátaljai mentőszolgálat.

A mentőszolgálathoz érkezett bejelentés szerint a kisfiú előző nap véletlenül beütötte a fejét. A kiérkező egészségügyi dolgozók megvizsgálták, felmérték az állapotát, és sürgős kórházi ellátást tartottak szükségesnek.

A gyermeket eszméletlen állapotban szállították a Técsői Járási Kórházba további kivizsgálás és szakorvosi ellátás céljából. Jelenleg a megyei gyermekkórházba helyezik át.

A mentőszolgálat hangsúlyozta: az ilyen esetekben különösen fontos a gyors beavatkozás, a gyermek állapotának időben történő felmérése és a mielőbbi kórházba szállítás.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a kisgyermekek fejsérülései súlyos következményekkel járhatnak akkor is, ha kezdetben nem tűnik aggasztónak az állapotuk. A veszélyes tünetek nem feltétlenül jelentkeznek azonnal. Az eszméletzavar, a szokatlan álmosság, az ismételt hányás, a görcsrohamok vagy a viselkedés hirtelen megváltozása mind olyan figyelmeztető jel, amely azonnali orvosi segítséget igényel.

Ha egy gyermek elveszíti az eszméletét, vagy állapota hirtelen romlik, haladéktalanul hívják a 103-as segélyhívó számot!

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