A heves esőzések következtében jelentősen megemelkedett a Tisza vízszintje. A magyarországi Cigánd térségében mindössze 12 óra alatt csaknem kétméteres vízszintemelkedést mértek. A folyó sodrása felgyorsult, és nagyobb ágakat, fatörmelékeket is magával ragadott. Bár a vízállás gyors változása figyelemre méltó, egyelőre nem fenyeget jelentősebb árvízveszély.

A hosszabb ideje tartó csapadékszegény időszak után látványosan megváltozott a Tisza vízállása. A folyó vízgyűjtő területére hullott jelentős mennyiségű csapadék hatására nagyobb víztömeg érkezett a mederbe.

Egyelőre nincs árvízveszély

A gyors vízszintemelkedés ellenére a magyarországi érintett folyószakaszokon egyelőre nem indokolt árvízvédelmi készültséget elrendelni.

Cigándnál az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendelésének határa 300 centiméter, az előrejelzések szerint azonban a mostani vízhullám várhatóan nem éri el ezt a szintet.

Szolnok térségében szintén jelentős emelkedést mértek: a folyó vízszintje egy nap alatt mintegy 2,5 méterrel nőtt.

A magyar vízügyi szolgálat november 16-án a csónakok, kompok és más vízi járművek tulajdonosait is figyelmeztette a megemelkedett vízállásra, valamint a folyón megjelenő uszadékfára és egyéb sodródó tárgyakra.

Kárpátalján is változik a Tisza vízállása

A folyó vízjárásának alakulása Kárpátalja szempontjából is fontos, hiszen a Tisza az ukrán Kárpátokból ered, vízszintjét pedig jelentősen befolyásolja a folyó felső szakaszának vízgyűjtő területén lehulló csapadék.

A magyar vízügyi szolgálat adatai szerint november 18-án a folyó egyes szakaszain, többek között Tivadarnál is emelkedett a vízállás. Ugyanakkor Záhony fölött, bizonyos szabad folyású szakaszokon továbbra is alacsony vízszintet mértek.

A magyar szakemberek a következő hat napra vonatkozó előrejelzésükben nem számítottak olyan vízállásra, amely árvízvédelmi készültség elrendelését tenné szükségessé.

A jelenlegi vízszintemelkedés tehát egyelőre nem utal jelentősebb árvíz kialakulására, ugyanakkor jól mutatja, milyen gyorsan megváltozhat a Tisza vízjárása a vízgyűjtő területet érintő kiadós esőzések hatására.

Forrás: goloskarpat.info

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