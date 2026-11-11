Felborult egy teherautó a Kijev–Csap autópályán
Közúti baleset történt a Munkácsi járásban található Kölcsény (Kolcsino) településen: egy teherautó felborult a Kijev–Csap autópályára vezető útszakaszon.
A helyszínen a mentőszolgálat munkatársai dolgoznak.
A baleset körülményei, valamint az esetleges sérültekre vonatkozó információk egyelőre tisztázás alatt állnak.
A fejleményekről a későbbiekben beszámolunk.
A mukachevo.net nyomán.
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