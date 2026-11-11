Felborult egy teherautó a Kijev–Csap autópályán

Bursza Krisztina Közélet

Közúti baleset történt a Munkácsi járásban található Kölcsény (Kolcsino) településen: egy teherautó felborult a Kijev–Csap autópályára vezető útszakaszon.

A helyszínen a mentőszolgálat munkatársai dolgoznak.

A baleset körülményei, valamint az esetleges sérültekre vonatkozó információk egyelőre tisztázás alatt állnak.

A fejleményekről a későbbiekben beszámolunk.

A mukachevo.net nyomán.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.
Beállítás →