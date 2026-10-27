Feltört egy csomagautomatát két fiatal Kőrösmezőn

Két kőrösmezői fiatalembert gyanúsítanak azzal, hogy több mint 100 ezer hrivnya értékben loptak el ékszereket egy csomagautomatából. A 18 és 20 éves fiatalok interneten rendelték meg az értéktárgyakat, majd erőszakkal felnyitották az automatát, és elvitték a küldeményt.

A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottak utánvétes fizetéssel rendeltek árut egy ékszerüzletből. A csomagban egy aranykarkötő, egy aranylánc, egy gyémánt nyakék, valamint egy ismert márka napszemüvege is volt.

A fiatalok a szállításhoz a településükön elhelyezett csomagautomatát választották.

Hogy elrejtsék kilétüket, új SIM-kártyát vásároltak, a rendeléskor és a kézbesítéshez pedig kitalált nevet adtak meg.

Miután a csomag megérkezett, éjszaka fémrúddal megrongálták és felnyitották az automatát, majd elvitték az értéktárgyakat. A rendőrök rövid időn belül azonosították és felkutatták a feltételezett elkövetőket.

Mindkét fiatal ellen a hadiállapot idején, különösen nagy értékben elkövetett lopás gyanúja miatt indult eljárás. A bíróság házi őrizetet rendelt el velük szemben.

A gyanúsítottak önként megtérítették a csomagküldő szolgálatnak okozott kárt. A nyomozás jelenleg is tart.

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