Felújították az Ungvár-Felsőnémeti határátkelő egy részét

A közelmúltban megnyitották az Ungvár-Felsőnémeti nemzetközi határátkelő személyforgalmi vonalának felújított részét. A munkálatok több hónapig tartottak.

Felújították az útburkolatot. Az ezzel kapcsolatos problémákra számos alkalommal hívták fel a figyelmet az utazók. Lecserélték a vámszolgálat munkahelyét jelentő moduláris építményeket és a mosdókat is. Korábban csak egy mosdó működött ezen a területen, most két korszerű mellékhelyiség áll az utazók rendelkezésére, továbbá egy, a mozgáskorlátozottak számára kialakított mosdóval is bővült ez a részleg – mondta a TV21 Ungvár riporterének Viktor Kuckir, a Kárpátaljai Vámszolgálat személygépjármű forgalmi részlegének vezetője.

A felújítás idejére a személygépjárműveket a teherforgalmi szakaszra irányították. A korszerűsítés eredményeként most már nemcsak a személyautók, hanem 9 személyes kisbuszok és az üres, 3 és fél tonna alatti teherautók is átkelhetnek ezen az útvonalon. A többi, nagyobb jármű, csak a teherforgalmi részen közlekedhet.

A határátkelő kapacitása közel 25 százalékkal bővült. A napi kapacitás az eddigi 400-450 gépjárműről 500-550-re nőtt – jegyezte meg a vámszolgálat munkatársa.

A nyári időszakban ezen a határátkelőn is a forgalom jelentős növekedésére számítanak. Az illetékesek már most azon dolgoznak, hogy a szlovák oldallal közösen mindent megtegyenek a határátkelés kényelmének fokozása érdekében.

Az ukrán oldalon a felújítást az USA nemzetközi fejlesztési ügynökségének „Ukrajna gazdasági támogatása” nevű projektje segítségével sikerült megvalósítani, amely keretében megyénk más határátkelőin is zajlik a vámvizsgálati infrastruktúra fejlesztése.

