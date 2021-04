Felújították Munkács egyik legrégebbi parkját

Teljes átalakuláson esik át a közel száz évvel ezelőtt kialakított park, amely Andrij Kuzmenko nevét viseli. A park rekonstrukciója tavaly kezdődött, átadását idén májusra tervezik.

A park bejáratát és az utakat térkővel burkolták. A 2,5 hektáros területen kialakítottak egy játszóteret, egy breaktánc pályát, valamint egy gumival borított területet is. Emellett újra beüzemelik a már meglévő szökőkutat, és egy ivókútat is rendelkezésre bocsátanak a látogatók számára.

„A területen egy sakkasztalt is elhelyeztek. Figyelmet fordítottak a zöld területek kialakítására is: gyepesítettek, valamint fákat és bokrokat is ültettek. A terültet megvilágítására takarékos LED lámpákat helyeztek el”- közölte a Munkácsi Városi Tanács.

Kárpátalja.ma