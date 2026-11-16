Figyelmeztet a Vodafone: fennakadásokra számíthatnak az előfizetők

A Vodafone szolgáltató előre értesítette előfizetőit a mobilhálózatot érintő tervezett műszaki munkálatokról, amelyek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg nem lesznek elérhetők.

A vállalat tájékoztatása szerint a karbantartási munkálatokat november 17-én, hétfőn 22 órakor kezdik meg, és november 18-án, kedden 14 óráig tartanak.

Ebben az időszakban a Vodafone egyes szolgáltatásai ideiglenesen akadozhatnak, illetve elérhetetlenné válhatnak, ezért az előfizetőknek időszakos fennakadásokra kell számítaniuk.

A szolgáltató arra kéri ügyfeleit, hogy vegyék figyelembe a munkálatok időpontját, és számoljanak az esetleges átmeneti szolgáltatáskieséssel.

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