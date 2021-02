A rendőrség munkatársai fokozottan figyelnek a közúti szabályok betartására.

Emellett megyénkben most nagy problémát okoznak az áradások is, vészhelyzet esetén a hatóságok ebben is segítséget nyújtanak a polgároknak.

A rendőrség munkatársai folyamatosan járőröznek a megye különböző pontjain.

A rendőrség szóvivője elmondta, hogy akinek bármilyen problémája akad az úton, hívja a 102-es segélyhívószámot – tudatta a pmg.ua internetes hírportál.

Kárpátalja.ma