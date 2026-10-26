Hatméteres magaslatról esett a folyóba egy férfi a Huszti járásban

Hatméteres magaslatról zuhant a folyóba egy 66 éves teherautósofőr a Huszti járásban, Podcsumály és Vucskómező (Vucskove) között. A férfit a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai és a helyiek közös erőfeszítésével mentették ki, majd kórházba szállították.

A balesetről hétfő reggel érkezett bejelentés. A férfi teherautójának menet közben leeresztett az egyik kereke, ezért az út szélére húzódott, hogy felfújja azt. A sötétben nem vette észre az út szélét, elvesztette az egyensúlyát, és a meredek partoldalról a folyóba zuhant.

A sofőr a zuhanás ellenére eszméleténél maradt, így önerőből ki tudott jutni a vízből a partra, ahonnan segítséget hívott.

A helyszínre mentők és a katasztrófavédelem egységei érkeztek. A tűzoltók létrán jutottak le a férfihoz, elsősegélyben részesítették, majd hordágyon történő szállításra készítették elő.

A sérülései miatt azonban nem tudták felvinni a meredek partoldalon. Helyi lakosok ezért nagy kerekű teherautóval szelték át a folyómedret, és a sérültet a mentőautóhoz szállították.

A férfi az ökörmezői kórházba került.

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