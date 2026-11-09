Fürdőkádba fulladt egy 56 éves nő Kárpátalján

Tragikus eset történt Perecseny környékén: egy 56 éves nőt eszméletlenül, életjelek nélkül találtak meg a fürdőszobájában. A mentőszolgálat beszámolója szerint halálát fulladás okozhatta.

A helyszínre érkező mentősök megállapították, hogy a nő nem lélegzik, és nincs pulzusa, ezért azonnal megkezdték az újraélesztést. Szívmasszázst végeztek, biztosították az érhozzáférést, és gyógyszeres kezelést alkalmaztak.

A mintegy 40 percen át tartó újraélesztési kísérlet ellenére nem sikerült visszaállítani a nő életfunkcióit. Az esetről értesítették a rendőrséget.

A mentőszolgálat arra figyelmeztetett, hogy a fürdőszobában bekövetkező eszméletvesztés kis mennyiségű víz mellett is fulladáshoz vezethet. Ha valakit eszméletlenül találnak, azonnal hívni kell a 103-as segélyhívót, és normális légzés hiányában – a diszpécser utasításait követve – meg kell kezdeni az újraélesztést.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/103 Zakarpattya

Nyitókép: illusztráció

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