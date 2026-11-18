2026. november 6–7-én „Generációk ajándéka és terhe a családokban” címmel tartott műhelyfoglalkozást Beregszászban, a Kárpátaljai Magyar Mentálhigiénés Társaság központjában Ferencz-Gyöngyössy Gyöngyvér mentálhigiénés szakember, a KÓPÉ GÓBÉ Egyesület – Tanoda megálmodója.

A kétnapos együttlét célja az volt, hogy a résztvevők mélyebben megismerjék családjuk történetét, felismerjék a generációkon át öröklődő értékeket, valamint azokat a lelki terheket, amelyek napjainkban is hatással lehetnek életükre.

Az eseményről Margitics Ildikó szervező, résztvevő számolt be, aki évek óta kutatja családja múltját. Mint elmondta, felmenőink történeteinek megismerése önmagunk megértéséhez is közelebb vihet bennünket.

A foglalkozás során játékos és elgondolkodtató gyakorlatok, valamint személyes történetek megosztása segítette a résztvevőket a felismerésekben. A közös beszélgetésekben Kárpátalja történelmének fájdalmas eseményei is megelevenedtek: a világháborúk, a málenykij robot, a Gulág, a családok szétszakítottsága és a generációkon át továbbélő veszteségek.

„Meghallgattuk, gyógyítottuk, segítettük egymást. Egyszerre ölelt át minket a szeretet és járt át a fájdalom” – fogalmazott Margitics Ildikó, hangsúlyozva, hogy az együtt töltött idő és az őszinte emberi kapcsolódások különösen mély nyomot hagytak benne.

A foglalkozás egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy érdemes visszatekintenünk a múltunkra, de nem szabad annak fogságában maradnunk. Ahogyan vezetés közben sem nézhetünk folyamatosan a visszapillantó tükörbe, úgy az életben is fontos, hogy a múlt megismerése mellett előre tekintsünk. Hiszen őseinktől nemcsak terheket, hanem hitet, erőt, szeretetet és kitartást is örökölhetünk. A mi felelősségünk pedig az, hogy ebből az örökségből mit adunk tovább a következő generációknak.

Bocskor Zita

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