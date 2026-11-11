Hackertámadás érte az ukrán közszolgálati hírügynökséget

Kibertámadás érte szerdán az Ukrinform közszolgálati hírügynökséget; az elkövetők megváltoztatták a honlap főoldalát és a hírügynökség közösségi oldalának profilját az X-en – hozta nyilvánosságra Szerhij Cseravatij, az Ukrinform vezérigazgatója a közösségi médiában.

A weboldal főoldalán a ZELENET feliratot, egy áthúzott ukrán zászlót ábrázoló képet, valamint egy Telegram-csatornára mutató hivatkozást helyeztek el.

Az ügynökség X-fiókjának nevét szintén ZELENET-re változtatták, a profil leírásába pedig egy oroszpárti jelszót illesztettek be – számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Később a weboldalon az jelent meg, hogy az Ukrinform elnézést kér az „átmeneti kellemetlenségekért”, és a weboldal hamarosan ismét működni fog.

A szakemberek jelenleg is vizsgálják a támadás körülményeit, és dolgoznak az érintett felületek működésének helyreállításán.

Az Ukrajinszka Pravda megkeresésére az Ukrinform vezérigazgatója megerősítette a kibertámadás tényét, és közölte, hogy a hírügynökség az Ukrán Biztonsági Szolgálattal (SZBU) és az Állami Különleges Hírközlési és Információvédelmi Szolgálattal közösen dolgozik a támadás következményeinek felszámolásán.

Elmondása szerint az elmúlt hónapokban ez már nem az első ilyen támadás.

Az Ukrinform hivatalos közleményt is közzétett az X-en és a Telegramon az információs rendszereit ért kibertámadásról. Ebben későbbre ígértek részletesebb tájékoztatást a helyzet további alakulásáról.

Forrás: MTI

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