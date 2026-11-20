Súlyos közúti baleset történt Técsőn, ahol egy teherautó elütött egy úttesten tartózkodó gyalogost. A 48 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, azonban az orvosok erőfeszítései ellenére életét vesztette.

A baleset november 19-én, este 20 óra körül történt a Técsőn található Hadsereg utcában. A teherautót egy 64 éves huszti lakos vezette. A baleset idején az úttest nedves volt.

A sérült gyalogost kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Az áldozat egy 48 éves, oroszmezői (Ruszke Pole) lakos volt.

A rendőrség alkoholszondás vizsgálatnak vetette alá a teherautó vezetőjét, amely megállapította, hogy a férfi józanul ült a volán mögé.

Az ügyben büntetőeljárás indult.

A baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében szakértői vizsgálatokat rendeltek el.

A mukachevo.net nyomán.

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