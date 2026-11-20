Halálos baleset Técsőn: teherautó gázolt halálra egy 48 éves férfit
Súlyos közúti baleset történt Técsőn, ahol egy teherautó elütött egy úttesten tartózkodó gyalogost. A 48 éves férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, azonban az orvosok erőfeszítései ellenére életét vesztette.
A baleset november 19-én, este 20 óra körül történt a Técsőn található Hadsereg utcában. A teherautót egy 64 éves huszti lakos vezette. A baleset idején az úttest nedves volt.
A sérült gyalogost kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Az áldozat egy 48 éves, oroszmezői (Ruszke Pole) lakos volt.
A rendőrség alkoholszondás vizsgálatnak vetette alá a teherautó vezetőjét, amely megállapította, hogy a férfi józanul ült a volán mögé.
Az ügyben büntetőeljárás indult.
A baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében szakértői vizsgálatokat rendeltek el.
A mukachevo.net nyomán.