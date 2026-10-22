Halálos baleset történt a Técsői járásban
Halálos közúti baleset történt a Técsői járásban található Bedőháza (Bedvelja) településen: egy kisbusz 68 éves vezetője életét vesztette, hárman pedig megsérültek – tudatta a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.
A balesetről késő este, 23 óra körül érkezett bejelentés a mentőszolgálathoz. Egy Renault Master típusú kisbusz és egy BMW X3-as terepjáró ütközött össze.
Az ütközés következtében a kisbusz 68 éves, Ivano-Frankivszk megyei sofőrje életét vesztette. A balesetben további három ember sérült meg, őket különböző súlyosságú sérülésekkel kezelik. A sérültek között van a BMW 47 éves vezetője, valamint a kisbusz két, 50 és 60 éves női utasa.
A helyszínre a técsői tűzoltó- és mentőegységek vonultak ki. A szakemberek hidraulikus mentőeszköz segítségével szabadították ki az elhunyt sofőr holttestét a roncsok közül, majd átadták a rendőrségnek.
A baleset körülményeit és okait a rendőrség vizsgálja.