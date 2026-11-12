Halálos baleset történt a Beregszászi járásban

Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt a beregszászi járási Felsőveresmarton (Veléka Kopanyja) november 12-én – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata a hivatalos oldalán.

A tájékoztatás szerint z ütközésben egy teherautó személygépkocsival ütközött. Egy 35 éves nő a helyszínen életét vesztette, négyen – köztük két gyermek – megsérültek.

Az eddigi adatok szerint egy 68 éves, Ivano-Frankivszk megyéből származó férfi Mercedes-Benz típusú személygépkocsijával egy nedves, kanyarodó útszakaszon áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy Volvóval. A teherautót egy 62 éves, técsői járási lakos vezette.

Az ütközés következtében a személyautó 35 éves női utasa a helyszínen meghalt. A személygépkocsi vezetője, valamint három utasa – egy 38 éves férfi és két, 12, illetve 9 éves gyermek – megsérült. A teherautó vezetője nem szenvedett sérüléseket.

Az ügyben a Kárpátaljai Megyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárást indított büntetőeljárást.

Mindkét járművezetőtől vérmintát vesznek, és elvégzik a szükséges vizsgálatokat. Az ügyben folytatódik az előzetes nyomozás.

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