Halálos gázolás történt Gáton
Tragikus kimenetelű közlekedési baleset történt november 13-án a beregszászi járási Gáton – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata szombaton.
A rendőrségre 17:48-kor érkezett bejelentés a balesetről. Az előzetes adatok szerint egy Renault márkájú személyautó 28 éves sofőrje Gát főutcáján elütött egy 67 éves férfit, aki az úttest jobb oldaláról balra haladt át, nem kijelölt helyen. A gyalogos korábban leállította saját Kia Rio típusú autóját az út jobb szélén, majd kiszállt belőle.
A férfit súlyos sérülésekkel kórházba szállították, ahol azonban életét vesztette.
A Renault-t lefoglalták, és egy külön erre a célra fenntartott telephelyre szállították. A sofőrnél elvégzett alkoholvizsgálat nem mutatott ki ittasságot.
Az ügyben büntetőeljárás indult.
A baleset pontos körülményeinek tisztázására szakértői vizsgálatokat rendeltek el. Az előzetes nyomozás folytatódik.