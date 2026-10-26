Halálra gázoltak egy 46 éves nőt Aknaszlatinán

A nő 10 éves fiával együtt az út szélén gyalogolt. A gyermek nem sérült meg.

Október 25-én, körülbelül 17:40-kor halálos közúti baleset történt Aknaszlatinán. Egy Skoda Superb személygépkocsi elütött egy 46 éves kijevi nőt, aki 10 éves fiával együtt az úttest szélén haladt.

A rendőrség előzetes adatai szerint a járművet egy 31 éves, alsóapsai nő vezette. A baleset a Fő utcában, a híd közelében történt. A sofőr a vele azonos irányban haladó gyalogost ütötte el.

A nő a sérülései következtében a helyszínen életét vesztette. A fiú nem szenvedett sérüléseket.

A rendőrök alkoholtesztnek vetették alá a sofőrt, amelynek eredménye szerint a nő józan volt. A gépkocsit lefoglalták.

Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított. A nyomozás folyamatban van.

A mukachevo.net nyomán.

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