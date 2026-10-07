Harmadik emeleti ablakból zuhant ki egy férfi Munkácson

Súlyos állapotban szállítottak kórházba egy 30 éves férfit Munkácson, miután kizuhant egy harmadik emeleti ablakból – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat október 7-én.

A mentőket járókelők riasztották, akik szemtanúi voltak a balesetnek. A mentőcsapat kiérkezésekor a férfi eszméleténél volt és kommunikált.

Az orvosok súlyos állapotúnak ítélték a sérültet. Előzetesen tompa hasi sérülést, vérzéses sokkot, mindkét alkarcsont törését, valamint a bal comb zúzódását és az arc horzsolását állapították meg nála.

A szükséges sürgősségi ellátást követően rögzítették a sérültet, majd hordágyon a munkácsi kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.

Az eset körülményeiről a rendőrséget is értesítették.

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