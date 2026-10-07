Harmadik emeleti ablakból zuhant ki egy férfi Munkácson
Súlyos állapotban szállítottak kórházba egy 30 éves férfit Munkácson, miután kizuhant egy harmadik emeleti ablakból – adta hírül a kárpátaljai mentőszolgálat október 7-én.
A mentőket járókelők riasztották, akik szemtanúi voltak a balesetnek. A mentőcsapat kiérkezésekor a férfi eszméleténél volt és kommunikált.
Az orvosok súlyos állapotúnak ítélték a sérültet. Előzetesen tompa hasi sérülést, vérzéses sokkot, mindkét alkarcsont törését, valamint a bal comb zúzódását és az arc horzsolását állapították meg nála.
A szükséges sürgősségi ellátást követően rögzítették a sérültet, majd hordágyon a munkácsi kórházba szállították további kivizsgálás és kezelés céljából.
Az eset körülményeiről a rendőrséget is értesítették.
Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.Beállítás →