Három autó ütközött a Huszti járásban

Súlyos közúti baleset történt a Huszti járásban, ahol három személygépkocsi ütközött össze – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán október 19-én.

Az egyik jármű az ütközés következtében felborult.

A helyszínre mentőegységeket riasztottak. A balesetben egy 20 éves férfi nyílt koponya-agysérülést, míg egy 18 éves fiatal zárt koponya-agysérülést szenvedett.

A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a sérülteket, majd mindkettőjüket a Huszti Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.

A baleset helyszínén a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) munkatársai és a rendőrség is intézkedett.

A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

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