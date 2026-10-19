Három autó ütközött a Huszti járásban
Súlyos közúti baleset történt a Huszti járásban, ahol három személygépkocsi ütközött össze – közölte a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán október 19-én.
Az egyik jármű az ütközés következtében felborult.
A helyszínre mentőegységeket riasztottak. A balesetben egy 20 éves férfi nyílt koponya-agysérülést, míg egy 18 éves fiatal zárt koponya-agysérülést szenvedett.
A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a sérülteket, majd mindkettőjüket a Huszti Kórházba szállították további kivizsgálásra és kezelésre.
A baleset helyszínén a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) munkatársai és a rendőrség is intézkedett.
A baleset pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.
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