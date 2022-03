Háromezer amerikai jelentkezett, hogy önkéntesként Ukrajnában harcoljon

Eddig mintegy 3000 amerikai állampolgár jelezte részvételét arra felhívásra, amelyben külföldi zsoldosokat kerestek az Ukrajna területén folyó harc támogatására – számolt be a The Kyiv Independent ukrán hírportál a Voice of America (Amerika Hangja) washingtoni hírszolgálatára hivatkozva.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy héttel ezelőtt egy külföldi önkéntesekből – zsoldosokból – álló „nemzetközi légió” létrehozására szólított fel. Zelenszkij becslése szerint eddig összesen 16 ezer külföldi jelentkezett önkéntesnek az oroszok elleni hadműveletekhez.

A NATO és a nyugati országok nem küldenek katonákat Ukrajnába, viszont fegyverekkel látják el az országot. Emellett gazdasági büntetőszankciókat hoztak Oroszország, valamint az orosz oligarchák ellen.

Oroszország korábban minden külföldi állampolgárt óva intett attól, hogy önkéntesként Ukrajnában harcoljon, értelmezésük szerint ugyanis ezekre a harcosokra nem vonatkoznak a katonákat megillető nemzetközi jogi védelmi mechanizmusok.

Forrás: hirado.hu