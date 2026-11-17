November 18-án éjszaka jelentős esőzés várható Kárpátalján, a Kárpátokban pedig nedves hó és 15–20 m/s erősségű széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet csökkenése miatt a hegyi hágókon és az M-06-os, Kijev–Csap közötti főúton is nehezebbé válhat a közlekedés – közölte a Kárpátaljai Útfenntartó és Infrastruktúra-fejlesztési Szolgálat a Facebook-oldalán.

A nedves hó és a lehűlés miatt az utak síkossá válhatnak, a látási viszonyok pedig romolhatnak.

Az útfenntartó szolgálat közölte, hogy kötelezte a kivitelező cégeket: éjszaka is biztosítsák a homokszóró járművek készenlétét. Szükség esetén megtisztítják az utakat, és csúszásmentesítő anyaggal kezelik az útfelületet.

A gépjárművezetőket arra kérik, hogy lehetőség szerint halasszák el a nem sürgős hegyvidéki utazásokat. Aki mégis útnak indul, fokozott óvatossággal közlekedjen a hágókon, lejtőkön és hidakon.

A hatóság az alábbi óvintézkedéseket javasolja:

csökkentsék a sebességet, és tartsanak megfelelő követési távolságot;

kerüljék a hirtelen manővereket és az előzést;

ne akadályozzák az útfenntartó gépek munkáját.

Közlekedési nehézség vagy rendkívüli helyzet esetén a járművezetők az útfenntartó szolgálat éjjel-nappal hívható forródrótján kérhetnek segítséget, illetve a 102-es segélyhívó számot is tárcsázhatják.

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