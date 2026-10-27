Havazás és erős szél a Pip Ivan-hegyen: mínusz 4 fokot mértek

Ködös, felhős idő, északkeleti szél és fagypont alatti hőmérséklet fogadta a hegyvidéket október 27-én reggel.

Október 27-én, kedden reggel 8 órakor felhős, ködös időjárást jelentettek a Kárpátok egyik legismertebb hegycsúcsáról, a Pip Ivanról.

A hegyen a levegő hőmérséklete mínusz 4 Celsius-fok volt, az északkeleti szél sebessége pedig elérte a másodpercenkénti 17 métert. A hegycsúcson kisebb mennyiségű hó is hullott.

A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a hegyvidéken tartózkodóknak érdemes fokozott óvatossággal közlekedniük, különösen a rossz látási viszonyok és az erős szél miatt.

Forrás: a Pip Ivan-hegyen működő meteorológiai megfigyelőállomás reggeli jelentése.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →