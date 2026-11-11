Helyreállítási munkálatok zajlanak a Széchenyi utcában

Hibaelhárítási és helyreállítási munkálatokat végeznek a Széchenyi utcában a Vodokanal Karpatvíz Kft. munkatársai. A beavatkozásra a csapadékvíz-elvezető rendszer megfelelő működésének biztosítása érdekében van szükség.

A szakemberek a Széchenyi utca 28. számú épületétől egészen a Széchenyi és a Zrínyi utca kereszteződéséig terjedő útszakaszon dolgoznak. A munkálatok során a csapadékvíz-elvezetőket egy másik csatornaaknához csatlakoztatják át, mivel a korábbi bekötés nem működött megfelelően.

A beavatkozás célja a csapadékvíz-elvezető rendszer működésének helyreállítása, valamint annak biztosítása, hogy az esővíz a jövőben hatékonyabban és problémamentesen távozhasson az érintett területről.

A munkálatok ideje alatt a közlekedőknek fokozott figyelemmel kell haladniuk az érintett útszakaszon, és számítaniuk kell az esetleges forgalmi fennakadásokra.

A kivitelezők kérik a járművezetők türelmét és körültekintő közlekedését, egyúttal köszönik a lakosság megértését és együttműködését.

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