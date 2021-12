Holtan találták meg az eltűnt kárpátaljai lányt

Gyilkosság áldozata lett az a 23 éves fiatal nő, akinek eltűnését november 30-án jelentették a rendőrségen – adta hírül a pmg.ua internetes hírportál december 7-én.

Az ungvári lány eltűnését édesanyja jelentette, miután lányával több mint 10 napja megszakadt a kapcsolat. Az asszony furcsállta, hogy lánya magára hagyta kétéves gyermekét is.

A kárpátaljai rendőrség bűnügyi osztálya a nyomozás során kiderítette, hogy Helevan Nelja november 20-án kisfiával együtt Kijevbe utazott, ahol meglátogatták a fővárosban élő ismerősüket. A nyomozást az ismerősnél kezdték. A 25 éves férfi lakásán házkutatást tartottak, amely során a gyanúsított idegesen viselkedett, álnéven mutatkozott be, és még egy hamis útlevelet is felmutatott. A lakásban megtalálták az eltűnt nő iratait, emellett amfetamin és marihuána gyomaira is bukkantak.

A férfi a kihallgatása során beismerte, hogy ő és társa végeztek a fiatal kárpátaljai nővel, majd megszabadultak a holttestétől is. Megvárták, amíg besötétedik, majd szőnyegbe csavarták a tetemet, kivitték az erdőbe és felgyújtották, a maradványokat pedig eltemették. A vádlott társa ezután Ungvárra vitte az áldozat gyerekét, és abban a lakásban hagyta, ahol édesanyjával élt. Majd az áldozat telefonjáról üzenetet írt a gyerek édesapjának, hogy menjen a fiáért. Ezt követően a nő azonnal elhagyta az országot.

A 25 éves férfit előzetes letartóztatásba helyezték.

