Holttestet találtak a Nagy-ág folyóban

A helyiek emelték ki a vízből az 1971-ben született férfi holttestét.

Holttestet találtak november 13-án a Huszti járásban található Felsősebes (Verhnyij Bisztrij) településen, a Nagy-ág (Rika) folyóban.

A Kárpátaljai Megyei Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint egy vízbe fulladt férfi holttestére bukkantak a folyóban. Az 1971-ben született áldozatot a helyi lakosok saját maguk emelték ki a vízből.

A mentőszolgálat egységeit nem kellett a helyszínre riasztani.

A férfi halálának körülményeit és pontos okát jelenleg is vizsgálják.

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