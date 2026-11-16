Holttestet találtak a Nagy-ág folyóban
A helyiek emelték ki a vízből az 1971-ben született férfi holttestét.
Holttestet találtak november 13-án a Huszti járásban található Felsősebes (Verhnyij Bisztrij) településen, a Nagy-ág (Rika) folyóban.
A Kárpátaljai Megyei Katasztrófavédelmi Szolgálat tájékoztatása szerint egy vízbe fulladt férfi holttestére bukkantak a folyóban. Az 1971-ben született áldozatot a helyi lakosok saját maguk emelték ki a vízből.
A mentőszolgálat egységeit nem kellett a helyszínre riasztani.
A férfi halálának körülményeit és pontos okát jelenleg is vizsgálják.
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