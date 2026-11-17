Holttestet találtak egy patakban a Técsői járásban
Egy 61 éves férfi holttestére bukkantak a Técsői járásban, a gányai (Hanicsi) patakban. A holttestet a katasztrófavédelem munkatársai emelték ki a vízből.
November 16-án 10 óra 56 perckor a rendőrségtől érkezett bejelentés a mentőszolgálathoz.
A Dubovei Állami Tűzoltó- és Mentőőrség munkatársai 11 óra 17 perckor emelték ki a férfi holttestét a patakból.
A mentési munkálatokban egy technikai egységet vetettek be. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja.
A mukachevo.net nyomán.
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