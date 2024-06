Ideiglenes korlátozásokat vezetett be a határőrség

Ukrajna államhatárának védelme, a határrendészeti szabályok betartásának ellenőrzése és az államhatáron elkövetett jogsértések megelőzése érdekében ideiglenes korlátozásokat vezettek be a munkácsi határőrség illetékességének területén – tudatta az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán szerdán.

A korlátozásokat a Bátyúi, a Mezőkaszonyi, a Nagybégányi, a Beregszászi, a Tiszaújlaki, a Tiszapéterfalvai, a Királyházai, a Viski, a Técsői, a Bedőházai, a Taracközi, az Aknaszlatinai, a Nagybocskói, a Rahói és a Tiszabogdányi (Bohdan) kistérséghez tartozó határövezetekben alkalmazzák.

A lakott területeken kívül eső határsávban tilos:

este 21:00 és reggel 04:00 óra (közép-európai idő) között tartózkodni, mezőgazdasági munkálatokat végezni és közlekedni (kivételt képeznek a településeket összekötő és a határátkelőkre vezető utak);

az út szélén járművel megállni vagy várakozni, illetve fegyvert szállítani megfelelő engedélyek nélkül;

éjjellátó eszközöket, hőkamerás berendezéseket, valamint adóvevőket használni;

könnyű légi járművel repülni a hadiállapot ideje alatt.

A korlátozások nem vonatkoznak az állami szervek, a helyi önkormányzati szervek, a rendvédelmi szervek és a polgárvédelem alkalmazottaira, továbbá az Ukrán Fegyveres Erők és más katonai alakulatok alkalmazottaira sem.

A határőrség emlékeztet arra, hogy továbbra is érvényben vannak Kárpátalján a pilóta nélküli légi járművek (drónok) használatára, valamint a katonai egyenruha viselésére vonatkozó korlátozó intézkedések, amelyeket 2022. február 26-án a megyei védelmi tanács hagyott jóvá. Emellett a vadászat is tilos a megyében. A határőrök a hatályos törvények értelmében bárkit igazoltathatnak, és átvizsgálhatják a járműveket, személyes poggyászokat is.

