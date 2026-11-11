Ideiglenesen korlátozzák a forgalmat az aknaszlatinai határátkelőn

November 12-én, kijevi idő szerint 8 és 16 óra között ideiglenesen korlátozzák a Romániába tartó járműforgalmat az Aknaszlatina–Máramarossziget határátkelőnél – közölte az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya.

A határőrség tájékoztatása szerint a korlátozás oka, hogy a román oldalon kicserélik a határellenőrzéshez használt moduláris kabinokat.

Az autósoknak azt javasolják, hogy előre tervezzék meg útvonalukat, és szükség esetén vegyék igénybe a közeli Tiszafejéregyháza–Máramarossziget határátkelőt.

A gyalogosoknak szintén érdemes számolniuk azzal, hogy az érintett időszakban hosszabb ideig tarthat az ügyintézés.

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