Illegális határátlépés szervezésével gyanúsítanak egy papot Kárpátalján

Illegális határátlépés megszervezésének gyanújával vettek őrizetbe egy 59 éves papot az Ungvári járásban – adta hírül a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata október 23-án.

A férfi a nyomozás adatai szerint 15 ezer dollárért segített volna egy hadköteles férfinak illegálisan elhagyni Ukrajnát.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint az ungvári járási Mélyút (Hliboke) településen élő férfi olyan személyeket keresett, akik illegálisan szerettek volna külföldre jutni. Pénzért megszervezte az utazásukat, és útvonalakat tervezett a határ jogellenes átlépéséhez.

A gyanú szerint a határ menti ellenőrzőpontokon való áthaladáshoz papi státuszát is felhasználta.

A rendőrök október 14-én, egy közúti ellenőrzőpontnál fogták el a férfit, miközben Volkswagen Passat típusú személygépkocsijával egy 35 éves kijevi lakost szállított az államhatár irányába.

A nyomozás szerint a gyanúsított Ungváron vette fel a férfit, majd útközben három határőrségi ellenőrzőponton haladt át vele. A szolgáltatásért 15 ezer dollárt kapott.

A gyanúsított otthonában tartott házkutatás során a hatóságok további 4400 dollárt, kannabiszmagokat és kannabisznövényeket találtak és foglaltak le.

Az 59 éves férfit őrizetbe vették, és illegális határátlépés megszervezésével gyanúsították meg.

Az ügyben a nyomozás az Ungvári Járási Ügyészség felügyelete mellett folytatódik.

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