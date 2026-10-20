Illegális határátlépést szervezett egy katona Kárpátalján

Illegális határátlépés megszervezésével gyanúsítanak egy 29 éves, Ungvári járásból származó katonát, aki engedély nélkül hagyta el katonai alakulatát – közölte a kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata október 20-án.

A férfi a gyanú szerint 12 ezer dollárért segített volna egy 28 éves harkivi lakosnak illegálisan átjutni Ukrajnából Szlovákiába.

A rendfenntartók tájékoztatása szerint a gyanúsítottat a Beregszászi Járási Rendőrkapitányság munkatársai, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) operatív egységei és határőregység közösen leplezték le.

A nyomozás adatai szerint a harkivi férfi Kárpátaljára érkezett, ahol néhány napig egy szállodában tartózkodott, és további utasításokra várt. Később Ungvárra, majd Ungtarnócra (Tarnivci) utazott, ahol személyesen találkozott a gyanúsítottal.

A 29 éves férfi a határhoz kísérte volna ügyfelét, és megmutatta volna neki azt a helyet, ahol a kerítésen keresztül illegálisan átléphet Szlovákiába. A hatóságok azonban még a határátlépés előtt elfogták őket.

A szolgáltatásért előzetesen 12 ezer dollárban állapodtak meg.

A helyszíni intézkedés során a rendőrök lefoglalták az illegális határátlépésért szánt pénzösszeget, valamint a gyanúsított mobiltelefonját.

A 29 éves férfit őrizetbe vették, és illegális határátlépés megszervezésével gyanúsították meg.

A bíróság az ügyészség indítványára óvadék ellenében megszüntethető előzetes letartóztatást rendelt el.

A hatóságok jelenleg az ügy további lehetséges érintettjeit keresik. A nyomozás folytatódik.

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