Egymillió dollár értékű gyémántot foglaltak le Kárpátalján

Az ukrán Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) a Legfőbb Ügyészség munkatársaival közösen leplezett le egy, az Egyesült Arab Emírségekből származó gyémántok és luxusékszerek illegális behozatalára szakosodott hálózatot. Az ügyben egy hivatalban lévő kárpátaljai vámtiszt is érintett, aki feleségével együtt a vámeljárások megkerülésével szállította az értékeket Ukrajnába.

A nyomozás szerint a csoport rendszeresen juttatott gyémántokat az országba, amelyekből aztán ékszereket készíttettek. A kész termékeket a hálózat szervezőihez tartozó ékszerüzletben értékesítették.

A résztvevők így a drágakövek becsempészésétől az ékszerek előállításán át azok eladásáig a teljes folyamatot ellenőrizték.

A nyomozók kilenc helyszínen tartottak házkutatást, többek között egy járműben, egy ékszerműhelyben és egy üzletben.

A hatóságok több mint egymillió dollárra becsült értékben foglaltak le gyémántokat és ékszereket,

emellett megakadályozták, hogy a vámtiszt és felesége újabb szállítmányt juttasson be illegálisan az országba.

A BEB jelenleg az ügy valamennyi körülményét, a hálózat további résztvevőit és az illegálisan behozott értékek teljes mennyiségét vizsgálja. A nyomozást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) operatív támogatásával, a Legfőbb Ügyészség ügyészeinek eljárási felügyelete mellett folytatják.

Kárpátalja.ma

Forrás: Telegram/БЕБ

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