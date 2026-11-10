Ipari ventillátor sebesített meg egy 24 éves nőt Ungváron

Súlyos munkahelyi baleset történt Ungváron: egy 24 éves nő keze véletlenül egy működésben lévő ipari ventilátorba került, aminek következtében mély vágott seb keletkezett a jobb alkarján. A sérülés jelentős vérzéssel járt.

A mentők tájékoztatása szerint a nő munkatársai még az egység kiérkezése előtt szorítókötéssel próbálták elállítani a vérzést. Az egészségügyi szakemberek ellátták a sérültet, majd az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították.

Az esetről a rendőrséget is értesítették.

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