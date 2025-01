Ismét Kárpátalján járt a Határtalan Segítség Alapítvány

Immár 14 éve támogat kárpátaljai intézményeket a nyíregyházi székhelyű Határtalan Segítség Alapítvány.

A Cipősdoboz Akció keretében ajándékaikkal több ezer gyermek arcára csaltak mosolyt.

Az alapítvány Németországban, Svájcban, valamint Ausztriában indított gyűjtéseket, amik eredményeként több mint 3 500 csomagot készítettek el.

A csapat először a balazséri óvodát kereste fel. Az intézményben nem csak egyéni ajándékok kerültek átadásra, hanem csocsóasztalok is, amiket az alapítvány rajzpályázatán nyertek az ovisok. Majd Beregszászban a P. Frangepán Katalin Gimnázium bázisóvodájába látogattak el.

A beregszászi intézmény megalakulásától kezdve partnere a Határtalan Segítség Alapítványnak, és az elsők között építették ki a szervezethez köthető Rolling Kids pályájukat is.

A Rolling Kids program keretében az alapítvány óvodákat, iskolákat szerel fel különböző 2, 3 vagy négy kerekű bicajokkal, amik segítségével a fiatalokat megtanítják a közlekedési szabályokra.

Mester János, a Határtalan Segítség Alapítvány alapítója a TV21 Ungvárnak elmondta, hogy minden akciójuk az összefogáson alapszik, hiszen felhívásukra nagyon sok közösség mozdult meg, többek között a Tisza ETT is, aminek az igazgatója Szabóné Cap Andrea ezúttal is elkísérte és segítette őket. A csomagok összegyűjtésében oroszlánrészt vállalt a zürichi protestáns magyar közösség, amelynek gondnoka Szántó András és felesége Szántó-Molnár Teca szokásukhoz híven személyesen is részt vettek a gyermekek megajándékozásában.

Hozzátette: az alapítvány lehetőségeihez mérten folytatni fogja a nyugat európai gyűjtéseket annak érdekében, hogy tavasszal visszatérhessenek és minél több iskolát vonhassanak be a közlekedésbiztonsági programjukba is.

Az alapítvány Nagydobronyba, Hetyenbe, Nagymuzsalyba, Benébe és Badalóba, valamint a Sámuel Alapítványnak is eljuttatta csomagjait.

Kocsik Enikő, a Határtalan Segítség Alapítvány elnöke elmondta, hogy minden évben egyre több személy csatlakozik a gyűjtéshez, ami által egyre több gyermekhez juthat el egy cipősdoboznyi szeretet. A csomagokat a gyermekek örömmel bontották ki, és látszott, hogy az ajándékok megtalálták a helyüket, hiszen mindenki arcára kiült az igazi öröm.

Kárpátalja.ma