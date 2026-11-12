Jelentősen emelkedhet a folyók vízszintje Kárpátalján

November 13-án heves esőzések várhatók Kárpátalján, a hegyvidéki területeken pedig az eső havas esőbe válthat. A felhőszakadások által érintett településeken az alacsonyabban fekvő területeket elöntheti a víz.

Az előrejelzések szerint a következő két napban a megye folyóinak vízszintje 0,8–1,8 méterrel emelkedhet. A Tisza Nagybocskó és Újlak közötti szakaszán, valamint a Borzsa alsó folyásánál 1,5–2,5 méteres vízszintemelkedésre számítanak. A víz várhatóan a medrében marad, így jelentősebb károktól nem kell tartani.

A heves esőzések által érintett területeken ugyanakkor jelentős felszíni és lejtőkről lezúduló víz alakulhat ki. A kisebb vízfolyások vízszintje rövid idő alatt 0,5–1 méterrel is megemelkedhet.

Ez elsősorban az alacsonyan fekvő területeken okozhat elöntéseket, különösen azokon a településeken, ahol a patakmedrek és vízelvezető árkok el vannak tömődve.

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