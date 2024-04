Kamaszprogram a Rákóczi-táborban

Jó társaság, jó hangulat egy csodás helyen – így jellemezték az elmúlt hétvégét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének fiataljai, akik Túri Ágnes és Kosztyu Julianna kíséretében vehettek részt egy vidám hétvégén a Rákóczi Szövetség jóvoltából Sátoraljaújhelyen. A majdnem negyven fős csapat felejthetetlen élményekkel tért haza, az alábbi beszámolóban Popovics Bernadett mesél a hétvégéről.

A KMNE által szervezett, április 12-től 14-ig tartó, Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont területén megrendezett ifjúsági hétvége nagyon jó élményt nyújtott nekünk, kamaszoknak.

A programok tartalmassá tették a három napot. Ehhez többek között a csapatjátékok is hozzájárultak. Például volt, hogy csapatokra bontva kellett egy videót csinálnunk, ami bemutatja a tagokat. Ezek szólhattak hobbiról, a csapat nevéről, akár a bennünk közös dolgokról is.

Gyönyörű kirándulásaink is nagy élményt nyújtottak számunkra. Az első túránk a sátoraljaújhelyi kilátósétányhoz vezetett, ahol megcsodálhattuk a minket körülvevő vidéket. A vasárnapi, hazautazásunkkal egybekötött kirándulásunk pedig a Megyer-hegyi tengerszem megtekintése volt. Itt is jó volt barangolni, felfedezni a különböző ösvényeket. A hétvégén egy nagy családként tudtunk együttműködni. Ez az alkalom arra is lehetőséget nyújtott, hogy új ismerősöket szerezzünk, és a még friss ismeretségeinket hosszútávon ápolhassuk.

Mind a kísérőink, mind a résztvevők közreműködtek abban, hogy minél több jó emléket gyűjthessünk össze ezen a csodálatos helyen. A természet, a tiszta levegő, a gyönyörű táj kiszakadást nyújtott nekünk a mindennapokból. Az ellátás is kiváló volt.

Az én személyes élményem, ami a legjobban megmaradt, a csodás vidék és az új emberek megismerése volt. Az ilyen alkalmak csapatépítés szempontjából is fontosak.

