Kaptár körül – összefogás a kárpátaljai méhészetért

Szakmai előadásokkal és tapasztalatcserével vette kezdetét a PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület „Kaptár körül” elnevezésű méhészeti rendezvénysorozata Nagydobronyban. A Magyar Házban 2026. október 24-én megtartott első találkozón a résztvevők mézlovagrend alapításáról is döntöttek a kárpáti méh és a minőségi méhészeti termékek védelmében.

A családias hangulatú rendezvényen méhészek, pedagógusok és a méhészet iránt érdeklődők találkoztak. A program lehetőséget adott a szakmai ismeretek bővítésére, a gyakorlati tapasztalatok megosztására és a helyi méhészközösség kapcsolatainak erősítésére.

Elsőként Varga Sándor helytörténész, a Nagydobronyi Líceum magyartanára tartott előadást „A méhészet a néprajzi kutatásokban” címmel. Bemutatójában a méhészkedés és a népi kultúra kapcsolatát járta körül, felidézve a mesterséghez kötődő hagyományokat és a méhészetnek a mindennapi életben betöltött szerepét.

A gyakorlati kérdésekre Kovács Zoltán méhész, a Kisgejőci Egry Ferenc Líceum biológiatanára irányította rá a figyelmet. A méhészeti év két meghatározó időszakáról, a telelésről és a tavaszi felkészülésről beszélt, a mindennapi munkában hasznosítható tanácsokkal segítve a jelenlévőket.

Ezt követően dr. Kovács Attila méhész, a Nagydobronyi Líceum igazgatóhelyettese és biológiatanára a méhcsaládok egészségvédelméről tartott előadást. Ismertette a kárpáti méhet is veszélyeztető betegségeket, valamint a megelőzés és a korszerű védekezés lehetőségeit.

Az előadásokat kötetlen beszélgetés követte. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a méhek védelme az egész közösség érdeke. A házi méhek és más beporzó rovarok számos termesztett és vadon élő növény beporzásában vesznek részt, így megóvásuk az élelmiszer-termelés és a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából egyaránt jelentős feladat.

A találkozó egyik fontos eredményeként a jelenlévők egyhangúlag döntöttek egy mézlovagrend megalapításáról. A kezdeményezés céljai között szerepel a kárpáti méh genetikai értékeinek és élőhelyének megőrzése, a minőségi méz és más méhészeti termékek megbecsülésének erősítése, valamint a mézhamisítás elleni fellépés. A leendő közösség emellett a helyi méhészeti termékek és a kárpáti méh szélesebb körű hazai és nemzetközi megismertetését is feladatának tekinti.

A szervezők folytatni kívánják a „Kaptár körül” találkozókat. Meggyőződésük, hogy a rendszeres tapasztalatcsere, a szakmai együttműködés és a hagyományok továbbadása egyaránt hozzájárulhat a kárpátaljai méhészet jövőjéhez.

A program a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, valamint a Bethlen Gábor Alap közreműködésével valósult meg.

PAPILIO – Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

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