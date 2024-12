Karácsonyi ajándékokkal érkezett a Magyar Katolikus Karitász Kárpátaljára

Generátorokkal és cipősdobozokkal érkezett a Magyar Katolikus Karitász képviselete Écsy Gábor atya országos igazgató vezetésével Beregszászba december 13-án.

Délelőtt a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesületnek adta át adományait.

A Karitász már nem első alkalommal gyűjtött a kárpátaljai magyar gyerekek számára, többek közt a nagycsaládban élők számára. Az elmúlt évekhez hasonlóan most is több mint ezer gyereknek okoznak örömöt a gondosan elkészített ajándékokkal. A cipősdobozokat az adományozók a főiskola átriumába szállították, melyeket másnap, december 14-én a nagycsaládosok karácsonyi ünnepségén osztanak szét. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola évről évre biztosítja a rendezvény helyszínét, amely nagyon fontos az egyesület számára, hiszen a városban nincs más olyan helyszín, ahol akár nyolcszáz fő is elférne egy helyen.

A generátorokat a KMNE kérésére szállították a szervezetnek. Az egyesület nyáron hirdette meg az „Adj energiát” kampányt, melynek keretében ez már a harmadik ilyen szállítmány. Az előrejelzések szerint az idei télen gyakori áramszünetre számíthatnak Ukrajna-szerte, ami nagyon sok család hétköznapjait megnehezíti. Tulajdonképpen ellehetetleníti a munkát, a tanulást, sok háztartásban főzési és fűtési lehetőség sincs az áramszünet idején. Ez alkalommal még 12 generátort adományoztak, így újabb családok helyzetét könnyítik meg.

A delegáció Beregszász után a Munkácsi Szent Márton Karitász szeretetkonyhájára érkezett, valamint több családot is meglátogattak személyesen.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma