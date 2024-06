Kárpátalja a legnagyobb energiafogyasztó megye Ukrajnában

Munkamegbeszélést tartottak a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációnál (OVA) június 11-én, amelynek központi témája a térség energiabiztonsága volt.

Erről Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója tájékoztatott a Facebook-oldalán.

A témában a megyei áram- és gázszolgáltató kirendeltségének vezetőivel tanácskoztak.

Mikita kiemelte: a villamosenergia-fogyasztásra vonatkozó számítások szerint az országban Kárpátaljának van a legnagyobb fogyasztása.

A megbeszélésen a vállalkozások saját ellátása is szóba került, aminek köszönhetően több energia állna a lakosság rendelkezésére.

„A villamosenergia-termelés mellett hő is keletkezik, amely ipari célokra is felhasználható. Szeretném megjegyezni azt is, hogy Kárpátalja továbbra is kitermeli a saját gázát”

– húzta alá.